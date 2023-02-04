ВС РФ уничтожили более 35 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Артиллерия группировки ВС России "Восток" за сутки уничтожила более 35 солдат ВСУ и военную технику на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск "Восток" за сутки уничтожены более 35 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортёра, а также две гаубицы "Мста-Б" в районах населённых пунктов Пречистовка и Ильинка ДНР", — сказал он.