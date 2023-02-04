Украинская армия потеряла более 100 бойцов на Краснолиманском направлении

Бойцы группировки "Центр" в ходе наступления на Краснолиманском направлении уничтожили более сотни бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении продолжены наступательные действия подразделений группировки войск "Центр". В районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.