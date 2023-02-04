Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 11:58

Украинская армия потеряла более 100 бойцов на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили свыше 100 военных ВСУ

Бойцы группировки "Центр" в ходе наступления на Краснолиманском направлении уничтожили более сотни бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении продолжены наступательные действия подразделений группировки войск "Центр". В районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

Российские военные лишили херсонскую группировку ВСУ "Града"

Российские военные лишили херсонскую группировку ВСУ "Града"

Ранее российские войска нанесли удар по 86 артиллерийским частям ВСУ и уничтожили украинскую установку "Точка-У" в ДНР. Также там был поражён зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Обложка ©

Getty Imagesт/ Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров