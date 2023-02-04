Украинская армия потеряла более 100 бойцов на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили свыше 100 военных ВСУ
Бойцы группировки "Центр" в ходе наступления на Краснолиманском направлении уничтожили более сотни бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении продолжены наступательные действия подразделений группировки войск "Центр". В районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее российские войска нанесли удар по 86 артиллерийским частям ВСУ и уничтожили украинскую установку "Точка-У" в ДНР. Также там был поражён зенитный ракетный комплекс NASAMS.
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