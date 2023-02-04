Войска России выбили ВСУ с западных окраин Двуречной под Харьковом

Вооружённые силы России выбили подразделения ВСУ с западных окраин посёлка Двуречная под Харьковом. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населённого пункта Двуречная Харьковской области", — сказал он.

Кроме того, ударами армейской авиации и артиллерии ВС РФ нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе посёлков Крахмальное и Берестовое. По данным оборонного ведомства, за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.