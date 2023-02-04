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Опубликовано 4 февраля 2023, 12:08
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Войска России выбили ВСУ с западных окраин Двуречной под Харьковом

Вооружённые силы России выбили подразделения ВСУ с западных окраин посёлка Двуречная под Харьковом. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населённого пункта Двуречная Харьковской области", — сказал он.

Кроме того, ударами армейской авиации и артиллерии ВС РФ нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе посёлков Крахмальное и Берестовое. По данным оборонного ведомства, за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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Ранее в Минобороны России доложили, что подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ продолжают наступление на Краснолиманском направлении, где за сутки уничтожили свыше 100 военных ВСУ.

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ТАСС / EDUARD KORNIYENKO

Ирина Фальке
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