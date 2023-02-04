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Опубликовано 4 февраля 2023, 12:07

Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов боеприпасов и вооружения ВСУ

Российские военные продолжают успешное выполнение задач в ходе специальной военной операции на Украине. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки они уничтожили в районах Краматорска и Угледара два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

"В районах населённых пунктов Краматорск и Угледар ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — сообщил Конашенков на брифинге.

Также бойцами Российской армии в населённых пунктах Марково, Тихоновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики были ликвидированы радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи
На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи

Ранее в Минобороны сообщали о бедственном положении ВСУ на Купянском направлении. За сутки Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать до 40 украинских военных, а также уничтожить боевую бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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