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4 февраля, 12:02

Приглашения на Мюнхенскую конференцию приняли около 40 глав государств и правительств

Порядка 40 глав государств и правительств, 90 министров и нескольких руководителей международных организаций посетят Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Среди участников, в частности, заявлены президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны страны Алексей Резников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис пока не подтвердили своё присутствие. Что касается России, то официальные лица не были приглашены, однако конференцию посетят российские оппозиционеры.

Медведев заявил о полной деградации Мюнхенской конференции по безопасности

Медведев заявил о полной деградации Мюнхенской конференции по безопасности

Лайф рассказывал о значении Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года для отношений России и Запада. По словам итальянского политолога Тиберио Грациани, именно после того мероприятия США стали игнорировать развитие отношения с РФ и давить на ЕС в вопросе экономики.

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Getty Images / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Матвей Константинов

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