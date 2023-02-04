Приглашения на Мюнхенскую конференцию приняли около 40 глав государств и правительств

Порядка 40 глав государств и правительств, 90 министров и нескольких руководителей международных организаций посетят Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Среди участников, в частности, заявлены президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны страны Алексей Резников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис пока не подтвердили своё присутствие. Что касается России, то официальные лица не были приглашены, однако конференцию посетят российские оппозиционеры.