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4 февраля, 15:49

Пять человек могут находиться под завалами обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Под завалами дома в Донецке, повреждённого в ходе обстрела со стороны ВСУ, может находиться до пяти человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, под завалами, образовавшимися в результате сегодняшнего обстрела Киевского района, может находиться до пяти человек. Информация уточняется", написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, сегодня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, было зафиксировано два попадания в жилые дома. По словам Алексея Кулемзина, всего украинские военные выпустили 10 ракет из РСЗО.

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t.me / МЧС ДНР

Матвей Константинов

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