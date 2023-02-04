Пять человек могут находиться под завалами обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Под завалами дома в Донецке, повреждённого в ходе обстрела со стороны ВСУ, может находиться до пяти человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, под завалами, образовавшимися в результате сегодняшнего обстрела Киевского района, может находиться до пяти человек. Информация уточняется", — написал он в своём телеграм-канале.