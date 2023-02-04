Пять человек могут находиться под завалами обстрелянного ВСУ дома в Донецке
Под завалами дома в Донецке, повреждённого в ходе обстрела со стороны ВСУ, может находиться до пяти человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, под завалами, образовавшимися в результате сегодняшнего обстрела Киевского района, может находиться до пяти человек. Информация уточняется", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, было зафиксировано два попадания в жилые дома. По словам Алексея Кулемзина, всего украинские военные выпустили 10 ракет из РСЗО.
t.me / МЧС ДНР