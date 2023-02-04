Украина предложила хранить газ для Евросоюза у себя

Украина может предоставить свою инфраструктуру для хранения и перекачки газа из Каспийского региона в Евросоюз. Об этом заявил замминистра энергетики страны Николай Колесник, выступая на заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

"Уже через несколько месяцев начнётся сезон закачки [газа]. Большинство ПХГ (подземных хранилищ газа. — Прим. Лайфа) стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры — мощностей Трансбалканского газопровода", — приводятся его слова на сайте ведомства.

Для газотранспортной системы Украины — это шанс привлечь новых заказчиков, считает Колесник. Он отметил заинтересованность Киева в реализации проекта Южного газового коридора и готовность сотрудничать в вопросах транзита газа. По его словам, партнёрство с Азербайджаном может укрепиться и по проекту Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, по которому сырьё пойдёт на экспорт в ЕС.