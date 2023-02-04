"Арсенал" сенсационно проиграл "Эвертону" и прервал серию из 13 побед подряд

ФК "Арсенал" неожиданно проиграл "Эвертону" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу после череды ярких побед. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Игра состоялась в Ливерпуле и закончилась победой хозяев поля. Автором гола на 60-й минуте матча стал Джеймс Тарковски. До этого "Арсенал" смог одержать 13 побед подряд в Английской премьер-лиге, возглавив таблицу с 50 очками. Для "Эвертона" удачная игра стала шансом побороться за выживание. Команда перешла с предпоследней на 17-ю позицию.