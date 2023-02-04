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4 февраля, 15:37

"Арсенал" сенсационно проиграл "Эвертону" и прервал серию из 13 побед подряд

Лидер Английской премьер-лиги "Арсенал" проиграл "Эвертону" после 13 побед

ФК "Арсенал" неожиданно проиграл "Эвертону" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу после череды ярких побед. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Игра состоялась в Ливерпуле и закончилась победой хозяев поля. Автором гола на 60-й минуте матча стал Джеймс Тарковски. До этого "Арсенал" смог одержать 13 побед подряд в Английской премьер-лиге, возглавив таблицу с 50 очками. Для "Эвертона" удачная игра стала шансом побороться за выживание. Команда перешла с предпоследней на 17-ю позицию.

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Getty Images / Clive Brunskill

Татьяна Миссуми

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