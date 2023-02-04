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4 февраля, 15:30

Пассажиры-россияне сняли на видео взрыв шасси самолёта Azur Air при взлёте в Пхукете

Пассажиры рейса Пхукет – Москва сняли на камеру из салона боинга 767 Azur Air момент взрыва колеса. На кадрах видно, что инцидент произошёл за несколько секунд до отрыва шасси во время разгона самолёта на взлётной полосе.

Пассажиры рейса Пхукет – Москва сняли момент взрыва шасси. Видео © VK / "Страница новостей"

Уже после того как лайнер набрал скорость под 200 км/ч, пассажиры услышали грохот, за которым последовала огненная вспышка и повалил дым. Пилоты успели вовремя остановить самолёт. Пострадавших в результате инцидента нет.

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ЧП случилось сегодня днём при вылете самолёта Azur Air из Пхукета в Москву. Взорвалось сразу три колеса шасси, вылет отложили на завтра.

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Видео © VK / "Страница новостей"

Ирина Фальке

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