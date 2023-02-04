Захарова описала драму Макрона со звонками Путину и Зеленскому роликом с клоуном "Асисяй"
Захарова назвала драмой по-французски звонки Макрона Путину из-за просьб Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание о звонках президента Франции Эмманюэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину по просьбам украинского коллеги Владимира Зеленского.
Вячеслав Полунин, миниатюра "Телефон". Видео © t.me / Мария Захарова
"Драма по-французски", — написала она в телеграм-канале.
Публикацию она сопроводила записью выступления известного советского и российского клоуна Вячеслава Полунина "Телефон", тем самым сравнив его с Макроном, который мечется между двумя телефонами. Примечательно, что говорящий по жёлтому телефону голос Асисяй нежный и ласковый, а беседующий по красному — суровый и грубый.
Напомним, сегодня во Франции объяснились за звонки лидера в Москву. Как заявили в МИД, французский президент Эмманюэль Макрон звонит российскому коллеге Владимиру Путину, потому что его об этом просит украинский лидер Владимир Зеленский.
t.me / Мария Захарова