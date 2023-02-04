МИД Франции объяснил, по чьей просьбе Макрон так часто звонит Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон звонит российскому коллеге Владимиру Путину, потому что его об этом просит украинский лидер Владимир Зеленский. Так сказала пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.

"Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога", — пояснила она в интервью RTVI.