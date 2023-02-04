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4 февраля, 12:21

МИД Франции объяснил, по чьей просьбе Макрон так часто звонит Путину

В МИД Франции заявили, что Макрон звонит Путину по просьбе Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон звонит российскому коллеге Владимиру Путину, потому что его об этом просит украинский лидер Владимир Зеленский. Так сказала пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.

"Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога", — пояснила она в интервью RTVI.

Лежандр добавила, что именно по просьбе Зеленского Макрон также общался с Путиным по вопросам безопасности на АЭС в Энергодаре в Запорожской области, что помогло, по её мнению, отправить туда наблюдателей из МАГАТЭ.

Экс-президент Франции ёмко описал Путина двумя словами

Экс-президент Франции ёмко описал Путина двумя словами

Ранее президент Франции заявил, что, несмотря на критику, хочет продолжать диалог с Россией ради мирового порядка. В Кремле сообщили, что у российского лидера Владимира Путина не потерян контакт с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном и он "может быть продолжен при необходимости". Предыдущий разговор глав государств прошёл в сентябре.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The / Zuma

Татьяна Миссуми

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