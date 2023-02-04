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4 февраля, 12:13

Во Франции разоблачили коварный план Зеленского и фон дер Ляйен

Французский политик Филиппо: Зеленский и фон дер Ляйен хотят помочь США погубить ЕС

<p>Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо объяснил, почему по его мнению президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят сделать Незалежную частью Евросоюза.

"Членство Украины в ЕС служит интересам США: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула. Это добавит масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит страны Европы, которым придётся иметь дело с коррумпированным и нищим новым членом Евросоюза!" — написал Филиппо в Twitter, добавив хештег "Срочный Фрексит" (по аналогии с Брекситом).

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В Британии также предсказали Евросоюзу банкротство в случае принятия в содружество Украины. Обозреватель The Telegraph отметил, что в случае вступления в союз республика будет претендовать на многочисленные выплаты из-за огромной территории и потребует денег из фондов сплочения ЕС.

Ирина Фальке

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