Французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо объяснил, почему по его мнению президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят сделать Незалежную частью Евросоюза.

"Членство Украины в ЕС служит интересам США: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула. Это добавит масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит страны Европы, которым придётся иметь дело с коррумпированным и нищим новым членом Евросоюза!" — написал Филиппо в Twitter, добавив хештег "Срочный Фрексит" (по аналогии с Брекситом).