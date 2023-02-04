Совет ЕС официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты

Евросовет официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты. Он будет действовать для западного бизнеса и подконтрольных логистических компаний и территорий. Переходный период в 55 дней начнётся 5 февраля, сообщили в пресс-службе Совета ЕС и Еврокомиссии.

"Совместно с нашими партнёрами в "Группе семи" мы утвердили дальнейшие ценовые потолки на перевозимые морем российские нефтепродукты, такие как дизель и топочный мазут", — говорится в сообщении ЕК.

Как уточнили в Совете ЕС, первый потолок на нефтепродукты, торгуемые по дисконту к сырой нефти, составит 45 долларов, а второй, на нефтепродукты, торгуемые с премией к сырой нефти, — 100 долларов.