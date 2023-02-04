Совет ЕС официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты
Евросовет официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты. Он будет действовать для западного бизнеса и подконтрольных логистических компаний и территорий. Переходный период в 55 дней начнётся 5 февраля, сообщили в пресс-службе Совета ЕС и Еврокомиссии.
"Совместно с нашими партнёрами в "Группе семи" мы утвердили дальнейшие ценовые потолки на перевозимые морем российские нефтепродукты, такие как дизель и топочный мазут", — говорится в сообщении ЕК.
Как уточнили в Совете ЕС, первый потолок на нефтепродукты, торгуемые по дисконту к сырой нефти, составит 45 долларов, а второй, на нефтепродукты, торгуемые с премией к сырой нефти, — 100 долларов.
Ранее аналогичное распоряжение о ценовом лимите на нефтепродукты из России подписала министр финансов США Джанет Йеллен. Оно начнёт действовать с 00:01 5 февраля по времени Восточного побережья США (07:01 мск). При этом американское эмбарго на закупку нефти и нефтепродуктов РФ продолжит действовать независимо от действия политики ограничения цен.
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