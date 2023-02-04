Россиянкам рассказали, есть ли польза от скраба для бровей

Стоит ли добавлять скраб для бровей в арсенал необходимых уходовых средств? Зачем он нужен и какую несёт пользу? На эти и другие вопросы в беседе с Лайфом ответила врач – трихолог-дерматолог Инна Петросова.

"Скрабирование бровей может быть как один из этапов профессионального ухода специалиста — бровиста. Специально такой уход делать не вижу смысла. Но если всё-таки применять, то использовать скрабы, не содержащие крупных частиц, как и для кожи. Иначе вред процедуры в виде травмирования волосков и кожи будет более весомым, чем польза", — отметила она.

Эксперт считает, что вопрос о скрабах может возникнуть у людей, у которых в области бровей возникает шелушение. В случае, если увлажняющий крем не помогает, она посоветовала обратиться к врачу. Не исключено, что это может быть признаком кожного заболевания. В этом случае скрабы могут и навредить.

При этом простимулировать рост волосков скрабирование вряд ли сможет. Если только рассматривать это с точки зрения более быстрого удаления старых волосков, готовых к выпадению. Новые волосы будут расти только после удаления старых, пояснила врач.

"Только в этом случае имеет смысл. Но тут главное не перестараться, чтобы не вызвать контактный дерматит от скраба. Это (увеличить прилив крови к фолликулам волоса. — Прим. Лайфа) и просто массаж может сделать. Усиление кровообращения", — заключила Петросова.