Правительство утвердило порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении порядка ведения реестра сельскохозяйственных земель, следует из сообщения пресс-службы правительства.

"Реестр будет содержать полный объём достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях", — говорится в сообщении.

Он позволит оценивать их состояние и быстрее находить возможности для новых агропроектов. Снабжать его сведениями и регулярно их обновлять будут подведомственные Минсельхозу организации, а также органы власти и госкорпорация "Роскосмос". В свою очередь собственники, арендаторы, землепользователи и владельцы смогут бесплатно получать сведения о своих участках с помощью портала Госуслуг.

"Функционирование реестра также будет способствовать реализации утверждённой правительством по поручению президента госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года. Она предполагает вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 млн га", — добавили в пресс-службе правительства.