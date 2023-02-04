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4 февраля, 15:02

В центре Кабула прогремел взрыв

В центре Кабула прогремел взрыв. По неподтверждённой информации, он был слышен недалеко от президентского дворца и других правительственных зданий Афганистана.

Как сообщает Tolo News, в результате пострадало два человека. Представитель полиции Кабула Халид Задран уточнил, что инцидент произошёл из-за детонации магнитной мины на грузовике Hilux. Другие подробности выясняются.

МИД РФ уличил англосаксов в тайном спонсировании ИГИЛ в Афганистане

МИД РФ уличил англосаксов в тайном спонсировании ИГИЛ в Афганистане

Ранее Лайф писал, что боевики ИГИЛ* взяли на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана. По данным СМИ, в результате атаки более 20 человек погибли и получили ранения.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Getty Images / Kaveh Kazemi

Ирина Фальке

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