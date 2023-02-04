Лаврову подарили редкое издание "Божественной комедии" Данте

Министр иностранных дел Сергей Лавров стал обладателем уникального издания "Божественной комедии" Данте Алигьери, которое ему передали из Италии. Как рассказал глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджиа, ранее трёхтомник был в библиотеке папы римского Бенедикта XVI и итальянского президента Карло Чампи.

"Книги изготовлены из хлопковой бумаги, иллюстрации сделаны вручную. Каждый экземпляр уникален и отличается от другого", — сказал Мурджиа.

В беседе с РИА "Новости" дипломат признался, что редкое трёхтомное издание он передал в Посольство России в Риме два месяца назад. Его тираж — лишь 360 экземпляров. Книги были отправлены в Москву главе МИД, который передал в Италию глубокую благодарность и наилучшие пожелания.