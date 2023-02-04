Ягнёнок с шестью ногами родился в Турции
Ягнёнок с шестью ногами. Фото © trthaber
Природа не перестаёт удивлять. На востоке Турции на свет появился ягнёнок с шестью ногами. Об этом сообщил телеканал TRT.
Необычного малыша заметил пастух в Диярбакыре. По его словам, барашек не мог ходить, из-за чего и привлёк к себе внимание. Недолго думая, он снял животное на камеру смартфона и сделал его знаменитым не только во всей стране, но теперь и в мире.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что двухголовый голубь был замечен в Москве. Необычный пернатый как ни в чём ни бывало разгуливал по улице в Котловке, пока на него не обратили внимание местные жители.