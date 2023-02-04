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4 февраля, 14:44

Ягнёнок с шестью ногами родился в Турции

<p>Ягнёнок с шестью ногами. Фото © <a href="https://www.trthaber.com/haber/turkiye/diyarbakirda-6-bacakli-kuzu-dogdu-743440.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">trthaber</a></p>

Ягнёнок с шестью ногами. Фото © trthaber

Природа не перестаёт удивлять. На востоке Турции на свет появился ягнёнок с шестью ногами. Об этом сообщил телеканал TRT.

Необычного малыша заметил пастух в Диярбакыре. По его словам, барашек не мог ходить, из-за чего и привлёк к себе внимание. Недолго думая, он снял животное на камеру смартфона и сделал его знаменитым не только во всей стране, но теперь и в мире.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что двухголовый голубь был замечен в Москве. Необычный пернатый как ни в чём ни бывало разгуливал по улице в Котловке, пока на него не обратили внимание местные жители.

Николь Вербер

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