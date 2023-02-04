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4 февраля, 14:28

Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса

Украина в одностороннем порядке разорвала соглашение с Россией о совместном исследовании космического пространства, сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", написал он в своём телеграм-канале.

Договор, разорванный киевским режимом, был заключён 27 августа 1996 года, уточнил Мельничук. Также украинской стороной было прекращено действие протокола от 26 ноября 2010 года об изменениях в соглашении.

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Лайф писал о ещё двух российско-украинских соглашениях, разорванных Киевом. Речь идёт о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства такой техники.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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