Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса

Украина в одностороннем порядке разорвала соглашение с Россией о совместном исследовании космического пространства, сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — написал он в своём телеграм-канале.

Договор, разорванный киевским режимом, был заключён 27 августа 1996 года, уточнил Мельничук. Также украинской стороной было прекращено действие протокола от 26 ноября 2010 года об изменениях в соглашении.