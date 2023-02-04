Комитет Сената Швейцарии выступил за запрет реэкспорта оружия на Украину

Комитет по безопасности Сената Швейцарии не поддержал закон, разрешающий реэкспорт на Украину боеприпасов. Информация опубликована на сайте парламента. Страна сослалась на свой нейтральный статус и закон "О военных материалах", которым руководствовалась.

Большинство членов комиссии выступили против данного предложения. Депутаты считают, что разрешение реэкспорта швейцарской военной техники только на Украину противоречит принципу равного обращения, закреплённому в законе о нейтралитете.

"Комиссия отказалась девятью голосами против трёх при отсутствии воздержавшихся поддержать парламентскую инициативу CPS-N 23.401", — сказано в сообщении.