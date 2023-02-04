Именно Россия сможет помочь Украине избавиться от неонацизма, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, чем раньше это произойдёт, тем меньше потерь понесут украинцы и отношения между двумя народами.

"Представляется, что освободить братьев-украинцев от неонацизма сможет именно Россия. И чем раньше мы это сделаем, тем больше живых украинцев вернётся в свои дома, к своим семьям. И тем скорее будет восстановлена дружба между русскими и украинцами", — написал он в своём телеграм-канале.

Также сенатор отметил цену, за которую Украине достаётся западное оружие: власти "за каждую новую поставку вооружений бросают в пекло свой несчастный народ". Подобную ситуацию и отношение киевского режима к собственным людям он назвал "бартером между НАТО и неонацистской Украиной". Население же молчит из-за репрессивной машины СБУ, подобной гестапо.

"Опыт ХХ века показал, что нацизм уничтожить можно только извне. Как это сделал СССР в 1945 году, освободив от нацизма народ Германии", — добавил сенатор.