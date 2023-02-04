На участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели дело за фейки о ВС России

Возбуждено уголовное дело против участницы Pussy Riot Люси Штейн за заведомо ложные сведения о ВС РФ, которые она опубликовала в соцсети 27 марта 2022 года. Об этом пишет Mash.

Активистке вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, по которой ей грозит до десяти лет лишения свободы. Сама же Штейн покинула Россию и сейчас находится за границей.