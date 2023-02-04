На участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели дело за фейки о ВС России
Возбуждено уголовное дело против участницы Pussy Riot Люси Штейн за заведомо ложные сведения о ВС РФ, которые она опубликовала в соцсети 27 марта 2022 года. Об этом пишет Mash.
Активистке вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, по которой ей грозит до десяти лет лишения свободы. Сама же Штейн покинула Россию и сейчас находится за границей.
Ранее участники группы Pussy Riot планировали устроить протестную акцию против спецоперации на финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Но были задержаны службой безопасности и не смогли совершить диверсию.
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ТАСС / AP / Pavel Golovkin