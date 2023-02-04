В Москве 6 февраля состоится церемония награждения лучших собак и кинологов России

В Москве 6 февраля состоится шестая ежегодная церемония награждения победителей рейтинга "Лучшие собаки и кинологи России". Информацию о событии публикует сайт организатора мероприятия Best Russian Dog.

Победители представляют четыре направления в собаководстве: выставочное (декоративные собаки), социальное (собаки-спасатели, поводыри), служебное (полицейские, сторожевые псы) и спортивное.

В перечень лауреатов премии входят ветеринары, волонтёры-спасатели и приюты для животных. Также номинантами стали кинологи и служебные собаки МЧС, МВД, Росгвардии, Погранслужбы ФСБ, ФТС и Минобороны. Многие животные проявили себя во время специальной военной операции.