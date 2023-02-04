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4 февраля, 13:45

Задержан мужчина, устроивший стрельбу из дробовика в центре Махачкалы

В Махачкале задержали мужчину, который 25 января устроил стрельбу из дробовика в центре города. Как сообщили в СУ СКР по Дагестану, он скрылся с места преступления, однако спустя время решил сознаться в содеянном.

"По подозрению в совершении покушения на убийство задержан житель Махачкалы, устроивший 25 января стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова. <...> Третьего февраля подозреваемый написал заявление о явке с повинной", — говорится в сообщении.

В настоящее время проходят следственные действия для закрепления доказательственной базы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Лайф публикует видео с моментом стрельбы в Махачкале

Лайф публикует видео с моментом стрельбы в Махачкале

Напомним, всё произошло днём 25 января в Махачкале, неизвестный вооружился дробовиком и устроил стрельбу. Он направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Был объявлен план "Перехват". В результате инцидента пострадало два человека. Лайф также публиковал видео с моментом и последствиями стрельбы.

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LIFE

Николь Вербер

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