Задержан мужчина, устроивший стрельбу из дробовика в центре Махачкалы

В Махачкале задержали мужчину, который 25 января устроил стрельбу из дробовика в центре города. Как сообщили в СУ СКР по Дагестану, он скрылся с места преступления, однако спустя время решил сознаться в содеянном.

"По подозрению в совершении покушения на убийство задержан житель Махачкалы, устроивший 25 января стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова. <...> Третьего февраля подозреваемый написал заявление о явке с повинной", — говорится в сообщении.

В настоящее время проходят следственные действия для закрепления доказательственной базы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.