Дерматолог назвала губительные для кожи зимой средства

Средства с гиалуроновой кислотой лучше убрать на полку до весны, зимой такие кремы могут серьёзно навредить коже лица. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматолог и косметолог Вероника Коршикова.

"В зимнее время я бы не рекомендовала использовать сыворотки с высоким процентом гиалуроновой кислоты, да и вообще сыворотки, кремы, имеющие жидкие и лёгкие текстуры, которые предназначены для быстрого эффекта увлажнения тканей", — уточнила она.

Такие средства в холодное время года будут не увлажнять, а сушить кожу, предупредила врач. Они создают на коже влагоудерживающую плёнку и притягивают к себе воду. Летом воздух более увлажнённый и свежий, именно из него вытягивается влага, а вот зимой — сухой, в том числе из-за работы обогревателей и батарей.

"Таким образом, данные препараты начинают вытягивать в буквальном смысле воду из нижележащих слоёв кожи. Сразу после нанесения крема вы чувствуете увлажняющий эффект, но при длительном применении будет происходить усугубление сухости кожи", — объяснила Коршикова.