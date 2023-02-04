Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 13:29

Дерматолог назвала губительные для кожи зимой средства

Врач Коршикова предупредила о вреде средств с гиалуроновой кислотой зимой

Средства с гиалуроновой кислотой лучше убрать на полку до весны, зимой такие кремы могут серьёзно навредить коже лица. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматолог и косметолог Вероника Коршикова.

"В зимнее время я бы не рекомендовала использовать сыворотки с высоким процентом гиалуроновой кислоты, да и вообще сыворотки, кремы, имеющие жидкие и лёгкие текстуры, которые предназначены для быстрого эффекта увлажнения тканей", — уточнила она.

Такие средства в холодное время года будут не увлажнять, а сушить кожу, предупредила врач. Они создают на коже влагоудерживающую плёнку и притягивают к себе воду. Летом воздух более увлажнённый и свежий, именно из него вытягивается влага, а вот зимой — сухой, в том числе из-за работы обогревателей и батарей.

"Таким образом, данные препараты начинают вытягивать в буквальном смысле воду из нижележащих слоёв кожи. Сразу после нанесения крема вы чувствуете увлажняющий эффект, но при длительном применении будет происходить усугубление сухости кожи", — объяснила Коршикова.

Названа неожиданная опасность одноразовых масок для лица

Названа неожиданная опасность одноразовых масок для лица

Ранее Лайф назвал пять пагубных привычек, которые вредят коже. Так, добавить проблем могут грязные кисти для макияжа и очки, а также частый пилинг, который вызывает раздражение и воспаление.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров