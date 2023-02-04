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4 февраля, 13:06

Юпитер стал планетой-рекордсменом по числу спутников

Астрономы открыли ещё 12 спутников Юпитера

Юпитер стал рекордсменом по количеству спутников после того, как астрономы обнаружили у него ещё 12 лун. Теперь их общее количество достигает 92, передаёт агентство Associated Press.

Новые спутники были найдены с помощью телескопов на Гавайях и в Чили в 2021–2022 годах. Учёные продолжили наблюдения, в результате чего были подтверждены их орбиты. Однако названия спутникам ещё не дали.

Изображение, на котором видны орбиты спутников Юпитера, появилось на сайте научно-популярного журнала Sky & Telescope. Согласно материалам, обнаруженные луны совсем небольшие и находятся от планеты на огромном расстоянии. Оборот вокруг Юпитера тела совершают почти за год — более чем за 340 дней.

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А ранее Лайф писал, что учёные встревожены странными объектами на спутнике Урана. По словам экспертов, маленькая далёкая луна оказалась покрыта толстым слоем вещества неизвестного происхождения.

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Wikipedia

Николь Вербер

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