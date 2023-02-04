Юпитер стал планетой-рекордсменом по числу спутников

Юпитер стал рекордсменом по количеству спутников после того, как астрономы обнаружили у него ещё 12 лун. Теперь их общее количество достигает 92, передаёт агентство Associated Press.

Новые спутники были найдены с помощью телескопов на Гавайях и в Чили в 2021–2022 годах. Учёные продолжили наблюдения, в результате чего были подтверждены их орбиты. Однако названия спутникам ещё не дали.

Изображение, на котором видны орбиты спутников Юпитера, появилось на сайте научно-популярного журнала Sky & Telescope. Согласно материалам, обнаруженные луны совсем небольшие и находятся от планеты на огромном расстоянии. Оборот вокруг Юпитера тела совершают почти за год — более чем за 340 дней.