С верхних этажей горящего дома в Москве спасли 20 человек

В Москве бригады пожарных спасли с верхних этажей горящего дома 20 жильцов, семь из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с места пожара в доме на Коровинском шоссе в Москве. Видео © VK / "Инциденты в Москве"

Пожарные эвакуировали людей с шестого, седьмого, восьмого и девятого этажей жилого дома на Коровинском шоссе. По информации телеканала "360", для вызволения жильцов были задействованы автолестницы.

Жительница дома в момент эвакуации. Фото © t.me / МЧС России

Огонь вспыхнул в 14 часов на четвёртом этаже жилого дома. По данным спасательного ведомства, возгорание на площади 40 кв.м было ликвидировано уже в 14:43. Предварительно, пострадавших нет.