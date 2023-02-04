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4 февраля, 13:00

С верхних этажей горящего дома в Москве спасли 20 человек

<p>Фото пожара в доме на севере Москвы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото пожара в доме на севере Москвы. Обложка © t.me / МЧС России

В Москве бригады пожарных спасли с верхних этажей горящего дома 20 жильцов, семь из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с места пожара в доме на Коровинском шоссе в Москве. Видео © VK / "Инциденты в Москве"

Пожарные эвакуировали людей с шестого, седьмого, восьмого и девятого этажей жилого дома на Коровинском шоссе. По информации телеканала "360", для вызволения жильцов были задействованы автолестницы.

Жительница дома в момент эвакуации. Фото © t.me / МЧС России

Жительница дома в момент эвакуации. Фото © t.me / МЧС России

Огонь вспыхнул в 14 часов на четвёртом этаже жилого дома. По данным спасательного ведомства, возгорание на площади 40 кв.м было ликвидировано уже в 14:43. Предварительно, пострадавших нет.

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Ирина Фальке

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