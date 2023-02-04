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4 февраля, 12:44

Двое вооружённых мужчин в масках угнали почтовый фургон под Калугой

<p>Украденный ранее почтовый автомобиль, найденный в лесу. Обложка © <a href="https://t.me/prokklg40/2252" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Прокуратура Калужской области</p>

Украденный ранее почтовый автомобиль, найденный в лесу. Обложка © Telegram / Прокуратура Калужской области

В посёлке Юбилейный Калужской области двое вооружённых мужчин заперли сотрудников почты в отделении и угнали их служебный автомобиль. Прокурор Малоярославецкого района Павел Усачёв работает на месте происшествия.

Отделение, в котором были заперты сотрудники почты. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

Отделение, в котором были заперты сотрудники почты. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

"Сегодня около 8.30 часов утра двое мужчин в масках с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам почтового отделения, разгружавшим служебный автомобиль с почтовыми посылками, закрыли их в здании почты. Преступники угнали автомобиль с находящимися там товарно-материальными ценностями и скрылись", говорится в сообщении региональной прокуратуры

Места нападения и обнаружения почтового фургона в Калужской области. Видео © Telegram / Прокуратура Калужской области

Позже украденный автомобиль был обнаружен в лесном массиве рядом с населённым пунктом, однако ни преступников, ни посылок внутри не оказалось. В региональном МВД по факту инцидента завели уголовное дело по статье "Разбой", проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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