Двое вооружённых мужчин в масках угнали почтовый фургон под Калугой

В посёлке Юбилейный Калужской области двое вооружённых мужчин заперли сотрудников почты в отделении и угнали их служебный автомобиль. Прокурор Малоярославецкого района Павел Усачёв работает на месте происшествия.

Отделение, в котором были заперты сотрудники почты. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

"Сегодня около 8.30 часов утра двое мужчин в масках с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам почтового отделения, разгружавшим служебный автомобиль с почтовыми посылками, закрыли их в здании почты. Преступники угнали автомобиль с находящимися там товарно-материальными ценностями и скрылись", — говорится в сообщении региональной прокуратуры

Места нападения и обнаружения почтового фургона в Калужской области. Видео © Telegram / Прокуратура Калужской области

Позже украденный автомобиль был обнаружен в лесном массиве рядом с населённым пунктом, однако ни преступников, ни посылок внутри не оказалось. В региональном МВД по факту инцидента завели уголовное дело по статье "Разбой", проводятся оперативно-разыскные мероприятия.