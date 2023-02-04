МИД России назвал причину, по которой ЕС продолжает поддерживать Украину

Ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает оказывать Украине помощь и поддерживать неонацистский режим в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о саммите ЕС – Украина, который прошёл в Киеве.

"Суля ему европерспективу в нарушение своих же стандартных требований к еврокандидатам и декларируя "общность ценностей" с ним, ЕС солидаризируется с тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова и выражения, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав на Украине", — приводит её заявление МИД РФ.

Дипломат добавила, что Евросоюз цинично "подтверждает" в совместном заявлении по итогам саммита "приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам". По её мнению, это идёт вразрез и полностью перечёркивает принципы, на которых когда-то строился ЕС.