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4 февраля, 12:33

МИД России назвал причину, по которой ЕС продолжает поддерживать Украину

МИД РФ: ЕС ради ослабления России и интересов США продолжает поддерживать неонацистов

Ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает оказывать Украине помощь и поддерживать неонацистский режим в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о саммите ЕС – Украина, который прошёл в Киеве.

"Суля ему европерспективу в нарушение своих же стандартных требований к еврокандидатам и декларируя "общность ценностей" с ним, ЕС солидаризируется с тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова и выражения, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав на Украине", — приводит её заявление МИД РФ.

Дипломат добавила, что Евросоюз цинично "подтверждает" в совместном заявлении по итогам саммита "приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам". По её мнению, это идёт вразрез и полностью перечёркивает принципы, на которых когда-то строился ЕС.

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Как уже писал Лайф, в Киеве прошёл саммит ЕС – Украина, в ходе которого помимо вопросов вступления страны в блок и введения новых антироссийских санкций также обсуждали механизм "преследования за преступление агрессии". Специально для этого в украинскую столицу прибыли глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам второй, во время визита в Киев ей даже пришлось укрыться в бомбоубежище.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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