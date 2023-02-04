Нейрохирург назвал первые признаки опухоли мозга

Первые признаки появления в мозге опухоли бывают самыми разными и могут проявляться даже в головной боли, рассказал Лайфу заведующий отделением нейрохирургии РНЦХ им акад. Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Сергей Васильев. Он выделил два типа симптомов — общемозговые и очаговые. В случае с первыми речь идёт об уже вышеназванной головной боли, а также тошноте и головокружении.

"Эта симптоматика связана с повышением внутричерепного давления, так как опухоль растёт в замкнутом пространстве черепа и неизбежно приводит к повышению внутричерепного давления", — пояснил он.

Что касается второго типа признаков — очагового, то они зависят от места локализации опухоли. К примеру, если она располагается в области зрительных центров ЦНС, то у пациента может нарушаться зрение, слуховых центров — слух, речевых центров — речь. Также может наблюдаться сенсорная, моторная или смешанная афазия, характеризующаяся проблемами с распознованием услышанной речи или произношением её.

"Если опухоль поражает центры мозга, отвечающие за движения, — могут развиваться парезы и параличи рук, ног. Опухоли лобных долей часто приводят к изменению поведения, снижению когнитивных функций. Опухоли гипофиза часто приводят к эндокринным нарушениям. Нередко одним из признаков развития опухоли головного мозга являются эпилептические припадки. Опухоли спинного мозга обычно приводят к чувствительным и двигательным нарушения рук и ног" Сергей Васильев Нейрохирург

Васильев предупредил о необходимости срочно обратиться к специалисту в случае выявлении какого-либо из вышеописанных симптомов, дабы провести МРТ — "золотой стандарт" в исследовании опухолей ЦНС.