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4 февраля, 12:40

В Мелитополь доставят частицу мощей Сергия Радонежского

В Мелитополь Запорожской области уже завтра привезут частицу мощей преподобного Сергия Радонежского, приложиться к которым прихожане смогут в храме в честь великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в администрации города.

"5 февраля в Мелитополь привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Приложиться к мощам можно будет с 10:00 до 13:00 в храме в честь великомученика Георгия Победоносца (город Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 36)", говорится в заявлении.

Городские власти напомнили, что Сергий Радонежский — заступник Русской земли, покровитель воинов и студентов. К святому обращаются в тяжёлых жизненных ситуациях. А в прошлом году РПЦ отметила 600-летие со дня обретения мощей преподобного.

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sobory.ru

Татьяна Миссуми

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