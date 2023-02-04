В Мелитополь доставят частицу мощей Сергия Радонежского
В Мелитополь Запорожской области уже завтра привезут частицу мощей преподобного Сергия Радонежского, приложиться к которым прихожане смогут в храме в честь великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в администрации города.
"5 февраля в Мелитополь привезут ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Приложиться к мощам можно будет с 10:00 до 13:00 в храме в честь великомученика Георгия Победоносца (город Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 36)", — говорится в заявлении.
Городские власти напомнили, что Сергий Радонежский — заступник Русской земли, покровитель воинов и студентов. К святому обращаются в тяжёлых жизненных ситуациях. А в прошлом году РПЦ отметила 600-летие со дня обретения мощей преподобного.
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