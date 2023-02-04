4 качества тренера, которому нельзя доверять своего ребёнка

Многие родители в погоне за модным трендом здорового образа жизни отдают детей в спортивные секции, в большинстве случаев в платные. Однако не все тренеры интересуются успехами подопечных, встречаются и те, кто не против вытянуть из кармана родителей юных спортсменов побольше денег. Лайф узнал у спортивного маркетолога Тамерлана Скяева, как не стать жертвой развода.

Спортивный маркетолог Тамерлан Скяев рассказал, как тренеры разводят на деньги в спортивных секциях. Фото предоставлено героем публикации.

"Первый пример — постоянные аттестации. Нет никакой необходимости проводить аттестации на разряды или пояса едва ли не каждый месяц. Но на каждую аттестацию собирают деньги, это становится неплохой прибавкой для тренеров и федераций, хотя вряд ли за месяц или два дети серьёзно продвинулись в данном виде спорта", — поделился он.

Второй пример — бесконечные соревнования. Они нужны, но в оправданном и разумном количестве, подчеркнул эксперт. По его мнению, родителям также стоит обращать внимание на стоимость участия в турнирах и чемпионатах, ведь иногда она чрезмерно завышена.

Третье — тренер обязывает учеников покупать форму и спортинвентарь у конкретного производителя и в определённом магазине. Обычно это является навязыванием услуги, редко такие "советы" действительно имеют понятные объяснения. Четвёртое — слишком частые дополнительные занятия, в том числе индивидуальные. Они, конечно, не повредят и могут помочь улучшить результаты ребёнка, но подумайте, нужно ли это на регулярной основе.