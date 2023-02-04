Захарова предрекла участникам саммита ЕС – Украина жестокое разочарование

Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты и поэтому всех участников саммита Украина – ЕС ждёт жестокое разочарование. Информация следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

"Западные усилия тщетны. Как неоднократно заявляло российское руководство, цели и задачи специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля ждёт жестокое разочарование", — указано в комментарии.