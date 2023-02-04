Захарова предрекла участникам саммита ЕС – Украина жестокое разочарование
МИД: Участников саммита ЕС – Украина ждёт разочарование, поскольку цели СВО будут достигнуты
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты и поэтому всех участников саммита Украина – ЕС ждёт жестокое разочарование. Информация следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.
"Западные усилия тщетны. Как неоднократно заявляло российское руководство, цели и задачи специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля ждёт жестокое разочарование", — указано в комментарии.
По словам Захаровой, участникам саммита нужно будет отвечать и перед гражданами своих стран, на чьи деньги обеспечивается "затеянная Западом кровавая геополитическая игра "до последнего украинца".
Ранее Дмитрий Песков напоминал, что демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции. Также представитель Кремля подчёркивал, что в ходе проведения СВО наблюдается положительная динамика.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky