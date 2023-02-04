Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 12:56

Захарова предрекла участникам саммита ЕС – Украина жестокое разочарование

МИД: Участников саммита ЕС – Украина ждёт разочарование, поскольку цели СВО будут достигнуты

Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты и поэтому всех участников саммита Украина – ЕС ждёт жестокое разочарование. Информация следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

"Западные усилия тщетны. Как неоднократно заявляло российское руководство, цели и задачи специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля ждёт жестокое разочарование", — указано в комментарии.

По словам Захаровой, участникам саммита нужно будет отвечать и перед гражданами своих стран, на чьи деньги обеспечивается "затеянная Западом кровавая геополитическая игра "до последнего украинца".

В Германии пробудили Зеленского от ложных иллюзий после приезда лидеров ЕС

В Германии пробудили Зеленского от ложных иллюзий после приезда лидеров ЕС

Ранее Дмитрий Песков напоминал, что демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции. Также представитель Кремля подчёркивал, что в ходе проведения СВО наблюдается положительная динамика.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров