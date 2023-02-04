Португалия отправит Киеву танки Leopard 2, как только отремонтирует их

Португалия передаст Украине танки Leopard 2 немецкого производства, их точное количество пока не разглашается. Об этом сказал премьер-министр страны Антониу Кошта во время официального визита в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР).

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет [отправлено на Украину], но об этом будет объявлено в подходящее время", — сообщил политик агентству Lusa.