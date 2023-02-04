Португалия отправит Киеву танки Leopard 2, как только отремонтирует их
Премьер Португалии Кошта завил, что страна отправит танки Leopard 2 на Украину
Португалия передаст Украине танки Leopard 2 немецкого производства, их точное количество пока не разглашается. Об этом сказал премьер-министр страны Антониу Кошта во время официального визита в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР).
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет [отправлено на Украину], но об этом будет объявлено в подходящее время", — сообщил политик агентству Lusa.
По его словам, Киеву отправят боевые машины уже в конце марта. Сейчас Португалия общается с Германией на предмет того, чтобы получить необходимые детали для ремонта некоторых из этих танков, добавил Кошта.
Напомним, США решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. В Кремле эту новость встретили заявлением, что тяжёлая бронетехника Запада не изменит ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть".
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