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4 февраля, 13:26

В США раскрыли уловку Байдена против Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Белый дом создаёт видимость массивной поддержки Украины

<p>Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © Telegram-канал / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/2180" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © Telegram-канал / V_Zelenskiy_official

Американские власти под предлогом мощной поддержки Украины вооружением пытаются сохранить репутацию в глазах своих граждан. Об этом заявил в эфире ютуб-канала Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Военный уверен, что отправка Киеву танков Abrams — не более чем уловка руководства Вашингтона. Доказательством этому можно назвать весьма скудное количество военной техники, а также долгие сроки её поставок.

"Это политическое прикрытие. Я здесь, чтобы сказать вам прямо сейчас: [президент США Джо] Байден всё знает, [глава Пентагона Ллойд] Остин всё знает, [помощник по национальной безопасности Джейк] Салливан знает", — сказал Риттер.

Подобная игра на публику нужна для того, чтобы в будущем объявить той самой публике, что Вашингтон сделал всё от него зависящее в этом конфликте, считает экс-разведчик. По его словам, "на самом деле Америка даже не пытается".

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Ранее в США заявили, что мечты Владимира Зеленского побыстрее использовать технику против России не осуществятся. И это связано с долгими сроками поставок оружия и необходимостью обучения ВСУ.

Ирина Фальке

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