В США раскрыли уловку Байдена против Зеленского

Американские власти под предлогом мощной поддержки Украины вооружением пытаются сохранить репутацию в глазах своих граждан. Об этом заявил в эфире ютуб-канала Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Военный уверен, что отправка Киеву танков Abrams — не более чем уловка руководства Вашингтона. Доказательством этому можно назвать весьма скудное количество военной техники, а также долгие сроки её поставок.

"Это политическое прикрытие. Я здесь, чтобы сказать вам прямо сейчас: [президент США Джо] Байден всё знает, [глава Пентагона Ллойд] Остин всё знает, [помощник по национальной безопасности Джейк] Салливан знает", — сказал Риттер.

Подобная игра на публику нужна для того, чтобы в будущем объявить той самой публике, что Вашингтон сделал всё от него зависящее в этом конфликте, считает экс-разведчик. По его словам, "на самом деле Америка даже не пытается".