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4 февраля, 13:39

В США ждут, когда китайский шар-шпион сам улетит из страны

Исследователи NOAA: Китайский шар-шпион скоро покинет Восточное побережье США

Китайский шар-разведчик, который ранее засекли над территорией США, может улететь за пределы страны в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

"Предполагаемый китайский аэростат-шпион может покинуть Восточное побережье Соединённых Штатов уже в субботу утром", рассказали на канале.

Там также сослались на неназванного представителя Министерства обороны США, который подтвердил, что китайский воздушный шар самостоятельно сможет покинуть американскую территорию.

Унесённый ветром: Почему китайский аэростат над Америкой встревожил Пентагон

Унесённый ветром: Почему китайский аэростат над Америкой встревожил Пентагон

Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. В КНР признались, что это их аэростат, который случайно отклонился с маршрута из-за ветра. В Пентагоне отказались сбивать аппарат, обломки которого якобы могут привести к жертвам. Однако эксперты считают, что у Штатов для этого попросту нет технических средств.

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ТАСС / AP / Anna Griffin

Татьяна Миссуми

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