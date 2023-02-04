В США ждут, когда китайский шар-шпион сам улетит из страны
Исследователи NOAA: Китайский шар-шпион скоро покинет Восточное побережье США
Китайский шар-разведчик, который ранее засекли над территорией США, может улететь за пределы страны в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
"Предполагаемый китайский аэростат-шпион может покинуть Восточное побережье Соединённых Штатов уже в субботу утром", — рассказали на канале.
Там также сослались на неназванного представителя Министерства обороны США, который подтвердил, что китайский воздушный шар самостоятельно сможет покинуть американскую территорию.
Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. В КНР признались, что это их аэростат, который случайно отклонился с маршрута из-за ветра. В Пентагоне отказались сбивать аппарат, обломки которого якобы могут привести к жертвам. Однако эксперты считают, что у Штатов для этого попросту нет технических средств.
ТАСС / AP / Anna Griffin