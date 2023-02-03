Унесённый ветром: Почему китайский аэростат над Америкой встревожил Пентагон История с "китайским шаром-шпионом", которая успела перессорить американских политиков, получила неожиданную развязку. 3 февраля, 15:56 Обложка © ТАСС / АР / Larry Mayer

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В конце рабочей недели телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона сообщил, что военные США последние несколько дней отслеживают аэростат-шпион, перемещающийся над северной частью страны. По их словам, объект пролетел над Алеутскими островами и Канадой, затем был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. В Вашингтоне уверены, что воздушный шар принадлежит Китаю.

При этом представители Пентагона отказались предпринимать какие-либо действия, кроме мониторинга ситуации.

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— Правительство США выявило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Мы пристально следим за ним, — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

Другой представитель ведомства заявил, что сбивать шар нельзя, потому что его обломки могут нанести ущерб жителям США. А пока Пентагон продолжил "наблюдение за ситуацией", Интернет наводнили снимки и ролики со странным объектом, посты простых американцев про "китайскую угрозу" и НЛО.

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Масла в огонь подлил тот факт, что "китайский шар" завис над Монтаной, где находится одно из трёх американских шахтных полей для ядерных ракет на базе ВВС Мальмстрем. Также накануне экс-глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай представляет для мира большую угрозу, чем Россия.

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К тому же инцидент случился за несколько дней до визита в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. Но по мнению китайской стороны, всё в этой истории "притянуто за уши". Тем не менее, как передаёт ABC News, Блинкен отложит запланированный визит в Пекин из-за истории с китайским аэростатом.

Представитель китайского МИД Мао Нин призвал "не нагнетать обстановку и не спекулировать на теме шпионажа".

— Китай — ответственная страна, которая всегда соблюдает международное право и не имеет намерения посягать на территорию и воздушное пространство какой-либо страны, — заявил китайский политик Мао Нин на ежедневном брифинге.

Но те, кто хочет "идти на мировую" с китайской стороной, предложили вспомнить одну историю двухлетней давности.

Трамп против Байдена — последние новости

Ещё в 2019 году издание The Drive с указанием на спутниковые снимки разведывательной фирмы ImageSat International писало о появлении в Южно-Китайском море привязных аэростатов с датчиками.

Отмечалось, что это сравнительно дешёвый для КНР способ "расширить свою осведомлённость о ситуации в регионе и помочь защитить свои островные аванпосты". Основное предназначение таких аэростатов — защита страны от низколетящих крылатых ракет.

На днях американские журналисты раскопали эту историю, и сразу по СМИ разлетелись предположения, что над Америкой кружит один из таких шаров.

Некоторые политики начали обвинять администрацию Байдена в бездействии. Так 3 февраля член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала немедленно сбить "ведущий шпионаж" в небе над Монтаной аэростат.

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— Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар. Президент Трамп никогда бы этого не потерпел, — заявила конгрессвумен Грин. Она не преминула косвенно упрекнуть Байдена во всех бедах Америки, которые свалились на страну за время его президентства, подчеркнув, что Дональд Трамп никогда бы такого не допустил.

К середине пятницы, 3 февраля, ситуация обросла кучей кривотолков и версий экспертов. Кто-то присоединился к Марджори Тейлор Грин и начал упрекать власть США в "импотентности", кто-то начал строить версии о недееспособности американской ПВО. Вскоре уже заговорили о двух китайских шарах, о наглости китайцев и бездействии военных США.

Америка и Китай — последние новости

Слишком много сил было потрачено на обсуждение того, можно ли сбить китайский аэростат, и поэтому мало кто обратил внимание на тот факт, что технические характеристики таких разведывательных шаров достаточно ограничены.

К примеру, американская привязная аэростатная радиолокационная система (TARS), она же низкоуровневая воздушная наземная система наблюдения, ограничена радиусом действия в 7,6 километра — столько составляет длина троса. Аэростаты устойчивы при ветре ниже 120 км/ч. Условно говоря, аэростату-шпиону пришлось бы преодолеть почти 15 тысяч километров и, не сбившись с курса, достигнуть штата Монтана, где расположена база ВВС США Мальмстрем. Сделать это невозможно, тем более без троса.

— Такие аэростаты и шары, если и запускаются в интересах военных, то на небольшое расстояние. И желательно вообще на тросе. Это вспомогательная система. Такие оптико-электронные шары обозревают окрестности, и если где-то что-то подозрительное видят, передают на базу. Такое расстояние пролететь — где Китай и где Америка? И главное — так далеко залететь, преодолев воздушные массы, и так точненько заякориться? Но есть люди, которые решили хайп на этом сделать, — резюмировал военный эксперт Алексей Леонков.

И даже если бы это был тот самый привязной аэростат с датчиками из Южно-Китайского моря, то он бы просто мотался на ветру и никаких задач выполнять не мог. Если подходить к вопросу рационально, было бы логично предположить, что привязной аэростат вообще… принадлежит США.

Журналисты Global Times, а также глава научно-технической разведывательной компании MizarVision Лю Мин успели провести расследование, в ходе которого выяснили, что изображённый на фотографиях шар не соответствует китайскому по параметрам в принципе.

— Изображения, опубликованные официальными лицами США, показывают воздушный шар, который не способен летать на такие большие расстояния или с такой точностью, — заверил оппонентов Лю Мин.

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— Это похоже на попытку США создать дешёвый датчик обнаружения пролёта гиперзвуковых ракет. По принципу работы аэростатов в ВОВ. Но у этих шаров есть особенность, как и у любых других. Его элементарно может сорвать в атмосфере, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт резюмировал, что привязной аэростат, скорее всего, принадлежит США и использовался ими для специфических целей в стратосфере. Они его просто потеряли, а когда хватились — уже поднялась шумиха. Возможно, и сбивать шар американские военные не стали, потому что надеются его потом спокойно подтянуть обратно на базу.

Теперь к вопросу о шпионаже. Значит ли это, что Китай не может собирать нужные ему данные о военной инфраструктуре США? Конечно, нет, но для этого есть более удобные способы.

— Есть более эффективные способы шпионажа. Есть спутники: просто летаете над территорией на космической высоте, никто вам ничего не скажет (в мирное время). Есть самолёты-разведчики типа АВАКС. Летаете где-то над нейтральными водами, радиолокационные станции (РЛС) щупаете, и всё, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

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К вечеру того же дня вся эта история с шаром получила неожиданный поворот благодаря официальному заявлению МИД Китая.

По словам представителей ведомства, замеченный над территорией США аэростат действительно прилетел из Китая. Только это не военный, а гражданский аппарат, используемый для научных исследований. МИД Китая выразил сожаление, что аэростат оказался над территорией США, признал, что он отклонился от маршрута из-за ветра.

Это не отменяет того факта, что Китай просто физически не мог отправить так далеко свой аэростат, если бы даже захотел пошпионить за США. Из-за подверженности таких аэростатов воздействиям воздушных потоков эффективность этого предприятия попросту бы равнялась нулю. К тому же, как показывает вся эта история, шпионить с помощью шара и при этом остаться незамеченным невозможно.

Фото © ТАСС / ZUMA Что это за шар и какая на самом деле у него была цель? 0 Это шар-разведчик, его запустили в Китае Это научный шар, который отклонился от курса Шар был пустой, но так китайцы хотели проверить реакцию США

Авторы Евгений Жуков