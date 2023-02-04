"Приятно, что меня знают": Басков порадовался своей известности после санкций Канады

Недавние санкции Канады демонстрируют двойные стандарты Запада, заявил певец, народный артист России Николай Басков, комментируя рестрикции государства против себя. Он предположил, что причиной могла стать его патриотическая позиция.

"Канада уделила много внимания моей патриотической позиции. Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной площади и старательно записывает каждого, кто там выступил", — написал артист в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что теперь поддержка собственной страны является причиной называть человека пропагандистом. "Но в целом приятно, что теперь меня знают и в Канаде", заключил он.