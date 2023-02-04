Две страны выступили против бойкота Олимпиады в Париже из-за России

Две страны отказались бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска на них российских спортсменов. Речь идёт об Эстонии и Чехии. Как заметил президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, "бойкоты никогда ни к чему не приводили".

"Для нас не может быть и речи о бойкоте, потому что мы не хотим наказывать чешских спортсменов. Мы принесли извинения спортсменам за бойкот Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году и не хотим повторять этот печальный опыт из коммунистической эпохи", — сказал он в эфире Ceska televize.