Две страны выступили против бойкота Олимпиады в Париже из-за России
Эстония и Чехия выступили против бойкота Олимпиады в Париже в случае допуска России
Две страны отказались бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска на них российских спортсменов. Речь идёт об Эстонии и Чехии. Как заметил президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, "бойкоты никогда ни к чему не приводили".
Аналогичное мнение высказали и в НОК Чехии. Представитель комитета заявил, что организация не собирается таким образом наказывать чешских спортсменов.
"Для нас не может быть и речи о бойкоте, потому что мы не хотим наказывать чешских спортсменов. Мы принесли извинения спортсменам за бойкот Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году и не хотим повторять этот печальный опыт из коммунистической эпохи", — сказал он в эфире Ceska televize.
Ранее МОК назвал преждевременными разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже в 2024 году. Несмотря на это, министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в комитет с совместным призывом не допускать атлетов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду.
ТАСС / AP / Adrienne Surprenant