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4 февраля, 13:59

У самолёта Azur Air при вылете из Пхукета в Москву взорвались шасси

<p>Самолёт рейса Пхукет – Москва, на котором взорвались колёса шасси. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/infomoscow24/39445" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Москва 24" </a></p>

Самолёт рейса Пхукет – Москва, на котором взорвались колёса шасси. Фото © Telegram / "Москва 24"

В Таиланде взорвались шасси у самолёта авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь из Пхукета в российскую столицу. Об этом "Москве 24" сообщили пассажиры рейса.

Всё произошло, когда самолёт начал набирать скорость. Взорвались сразу три колеса шасси, в результате чего командир экипажа экстренно прекратил взлёт. При этом пассажиры рейса ничуть не расстроились, говорят, что отпуск продолжается. Как сообщил представитель авиакомпании, вылет задержится до завтра. Всех ожидающих накормят и расселят в гостинице.

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Ранее Лайф рассказывал об инциденте, произошедшем на борту самолёта в Турции. При заходе на посадку в Анталье воздушное судно авиакомпании AnadoluJet столкнулось с непогодой, молния попала в крыло. Пассажирам даже удалось снять этот момент на камеру.

Николь Вербер

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