У самолёта Azur Air при вылете из Пхукета в Москву взорвались шасси

В Таиланде взорвались шасси у самолёта авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь из Пхукета в российскую столицу. Об этом "Москве 24" сообщили пассажиры рейса.

Всё произошло, когда самолёт начал набирать скорость. Взорвались сразу три колеса шасси, в результате чего командир экипажа экстренно прекратил взлёт. При этом пассажиры рейса ничуть не расстроились, говорят, что отпуск продолжается. Как сообщил представитель авиакомпании, вылет задержится до завтра. Всех ожидающих накормят и расселят в гостинице.