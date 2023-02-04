У самолёта Azur Air при вылете из Пхукета в Москву взорвались шасси
Самолёт рейса Пхукет – Москва, на котором взорвались колёса шасси. Фото © Telegram / "Москва 24"
В Таиланде взорвались шасси у самолёта авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь из Пхукета в российскую столицу. Об этом "Москве 24" сообщили пассажиры рейса.
Всё произошло, когда самолёт начал набирать скорость. Взорвались сразу три колеса шасси, в результате чего командир экипажа экстренно прекратил взлёт. При этом пассажиры рейса ничуть не расстроились, говорят, что отпуск продолжается. Как сообщил представитель авиакомпании, вылет задержится до завтра. Всех ожидающих накормят и расселят в гостинице.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте, произошедшем на борту самолёта в Турции. При заходе на посадку в Анталье воздушное судно авиакомпании AnadoluJet столкнулось с непогодой, молния попала в крыло. Пассажирам даже удалось снять этот момент на камеру.