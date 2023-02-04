Угодившему в "капкан" Зеленскому предрекли скорый импичмент

Президент Украины Владимир Зеленский находится в сложном положении из-за проблем у своего коллеги из США Джо Байдена, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. На своём ютуб-канале он указал на стремительно ухудшающееся здоровье американского лидера, а также коррупционные скандалы с его сыном Хантером.

Оппонирует же ему бывший президент Дональд Трамп, который явно обозначил свою позицию по Украине, выступив против поставок оружия ВСУ и за дипломатическое разрешение конфликта. Более того, будучи неформальным лидером Республиканской партии, он вытесняет сторонников Байдена из Конгресса и готовит почву для нового срока. Вышеописанное, по мнению Соскина, является тревожным звоночком для киевского режима.

"Зеленский находится фактически в капкане. И [Андрей] Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет", — сказал он и добавил, что нежелание уходить по собственному желанию может привести Зеленского к импичменту.