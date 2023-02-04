Стоматолог объяснила, как алкоголь влияет на зубы

Алкоголь не только бьёт по печени, но и может оставить человека без зубов, заявила Лайфу врач-стоматолог Светлана Багавиева. Она объяснила, почему спиртное разрушительно действует на зубную эмаль.

"Алкоголь выводит жидкость из организма. Вместе с жидкостью выходят полезные микроэлементы, в том числе кальций и фосфор, которые являются основными строительными элементами наших зубов и костей. Это приводит к их хрупкости", — сказала она.

Обезвоживание также вызывает сухость полости рта и снижает выработку слюны, которая выполняет защитную функцию, убивая микробы, нормализуя микрофлору и кислотно-щелочной баланс, а также увлажняя слизистую оболочку. Когда слюны недостаточно, то начинает активно развиваться кариес, откладывается зубной налёт, воспаляются дёсны, появляется стоматит, предупредила Багавиева.

Кроме того, спиртные напитки содержат сахар, который плохо влияет на эмаль и приводит к зубным болезням. А крепкий алкоголь при этом обжигает слизистую оболочку и способствует развитию злокачественных новообразований. Но и холодные коктейли со льдом не будут оптимальным решением, ведь они вызывают трещины на эмали.