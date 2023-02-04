В Латвии пропали деньги на забор на границе с Белоруссией
Baltnews: В Латвии украли 373 тысячи евро на строительство забора на границе с Белоруссией
В Латвии таинственным образом исчезли деньги, которые были выделены на установку ограждения на границе с Белоруссией. Речь идёт о немалой сумме — на колючую проволоку выделили 373 602 евро, или примерно 29 миллионов рублей, передаёт Baltnews.
Как указывает издание, прокуратура выдвинула обвинение руководству Государственного агентства снабжения и совладельцу компании DN Sistemas поставщику проволоки Юрису Тейвансу.
"Сумма хищений оценивается в 373 602 евро. Первое судебное заседание в Рижском городском суде назначено на 24 апреля", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что с VIP-склада московского ЦУМа пропало несколько десятков айфонов на общую сумму более чем пять миллионов рублей. Телефонов недосчитался сотрудник управления экономической безопасности торгового дома. Он проверял товар на складе в секции VIP_Online интернет-магазина ЦУМа. К делу уже подключились полицейские.
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