В Латвии пропали деньги на забор на границе с Белоруссией

В Латвии таинственным образом исчезли деньги, которые были выделены на установку ограждения на границе с Белоруссией. Речь идёт о немалой сумме — на колючую проволоку выделили 373 602 евро, или примерно 29 миллионов рублей, передаёт Baltnews.

Как указывает издание, прокуратура выдвинула обвинение руководству Государственного агентства снабжения и совладельцу компании DN Sistemas поставщику проволоки Юрису Тейвансу.

"Сумма хищений оценивается в 373 602 евро. Первое судебное заседание в Рижском городском суде назначено на 24 апреля", — сказано в сообщении.