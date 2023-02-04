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4 февраля, 14:45

"Северный поток" потребовали защитить ради интересов Европы

Премьер-министр Саксонии призвал обеспечить сохранность "Северного потока" в интересах ФРГ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что европейцам будет необходимо обеспечить сохранность повреждённого после диверсии газопровода "Северный поток", поскольку это в национальных интересах самой Германии.

"Стоимость этого трубопровода составляет €8 миллиардов, и ежегодно по нему в Европу может поступать от 50 до 60 миллионов кубометров газа. Теперь трубопровод разрушен", — сказал Кречмер в эфире радиостанции Radio Lausitz.

Если ФРГ не предпримет никаких усилий по сохранению трубопровода, из-за солёной воды "Северный поток" будет разрушен безвозвратно.

"Следующим поколениям необходимо оставить открытой возможность возобновления отношений с Россией в области поставок [газа]", — предупредил Кречмер.

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Ранее генпрокурор ФРГ заявил, что доказательств причастности России к подрыву "Северных потоков" нет. По его словам, обследование места инцидента тщательно задокументировано.

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"Газпром"

Ирина Фальке

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