В Британии узнали о планах Джонсона и Трасс мобилизоваться из-за Сунака

Бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс не намерены уходить из политики, чтобы "облегчить жизнь своему преемнику". Об этом пишет британская газета Times.

По данным издания, Трасс в ближайшее время выступит с авторской статьёй, где потребует от нынешних властей снижения налогов. Это будет её первое политическое обращение после громкого ухода с поста премьера страны. "Она думает, что проиграла битву, но это долгая игра", — отметил её неназванный союзник.

Газета уточнила, что сейчас сторонники Трасс "мобилизуются, воскрешая старые группы WhatsApp", оставшиеся со времён предвыборной кампании. В публикации подчёркивается, что политик продолжает надеться возглавить тори, в случае если партия окажется в оппозиции. А вот Борис Джонсон, по оценкам Times, "не оставил надежды на политическое возвращение".