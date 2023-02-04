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4 февраля, 14:53

В Британии узнали о планах Джонсона и Трасс мобилизоваться из-за Сунака

Times: Экс-премьеры Британии Джонсон и Трасс не будут уходить из политики

Бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс не намерены уходить из политики, чтобы "облегчить жизнь своему преемнику". Об этом пишет британская газета Times.

По данным издания, Трасс в ближайшее время выступит с авторской статьёй, где потребует от нынешних властей снижения налогов. Это будет её первое политическое обращение после громкого ухода с поста премьера страны. "Она думает, что проиграла битву, но это долгая игра", — отметил её неназванный союзник.

Газета уточнила, что сейчас сторонники Трасс "мобилизуются, воскрешая старые группы WhatsApp", оставшиеся со времён предвыборной кампании. В публикации подчёркивается, что политик продолжает надеться возглавить тори, в случае если партия окажется в оппозиции. А вот Борис Джонсон, по оценкам Times, "не оставил надежды на политическое возвращение".

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Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing / Dan Kitwood

Татьяна Миссуми

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