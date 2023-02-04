Москвичей предупредили о возвращении морозов

Столичный регион снова накроют морозы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в начале следующей недели ночью ожидается до минус 12, а днём — до пяти градусов мороза.

"Температура воздуха в понедельник будет минус девять – минус семь, дневные температуры прогнозируются от минус пяти до минус трёх. По области — до минус 11 ночью, дневные — от минус шести до минус двух", — приводит его слова "Интерфакс".

Во вторник ночью термометры покажут 12 градусов ниже нуля, а днём температура повысится до минут пяти и пойдут небольшие осадки в виде снега. Как объяснил синоптик, всё дело в небольшом изменении циркуляции, которое произойдёт в эти выходные. Оно связано с приближением к Москве области высокого давления. В связи с этим в городе будет увеличиваться нижняя граница облаков.

"Облака станут более высокими, и это приведёт к тому, что даже при облачной погоде будет больше света, коротковолновая энергия будет проникать через довольно тонкий слой облаков, поэтому будут гораздо более светлые дни", — отметил метеоролог.

При этом в понедельник и вторник жителей столицы ждёт погода с прояснением и солнцем. Что касается температуры, в ночь на среду будет до 7–11 градусов ниже нуля, а днём ожидается потепление, которое продлится до конца рабочей недели.