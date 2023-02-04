В Одессу свезут все генераторы Минэнерго Украины и электростанцию

В Одессу после масштабной аварии на высоковольтной подстанции привезут все имеющиеся у Минэнерго Украины мощные генераторы, а также мини-электростанцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он назвал ситуацию в городе сложной.

"Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, ситуация сложная. Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнёрами из США", — написал он в своём телеграм-канале.