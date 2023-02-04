В Одессу свезут все генераторы Минэнерго Украины и электростанцию
Шмыгаль поручил доставить в Одессу все генераторы Минэнерго Украины и электростанцию
В Одессу после масштабной аварии на высоковольтной подстанции привезут все имеющиеся у Минэнерго Украины мощные генераторы, а также мини-электростанцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он назвал ситуацию в городе сложной.
"Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, ситуация сложная. Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнёрами из США", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня из-за масштабной энергетической аварии вся Одесса и часть её пригорода остались без света. Специалисты занимаются устранением неполадки. Денис Шмыгаль поручил МИД Украины обратиться в Турцию с просьбой предоставить суда-электростанции.
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