Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 16:19

Командир подразделения НМ ЛНР с позывным Берег тяжело ранен в голову выстрелом в упор

Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил, что он тяжело ранен в голову

<p>Игорь Мангушев. Фото © Телеграм-канал Мангушева / <a href="https://t.me/BeregTime" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BeregTime</a></p>

Игорь Мангушев. Фото © Телеграм-канал Мангушева / BeregTime

Командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег получил серьёзное ранение, сообщил его друг, музыкант и военкор Аким Апачев. На данный момент военный находится в тяжёлом состоянии в нейрохирургическом отделении в городе Стаханове.

"Сейчас Берег доставлен в нейрохирургию города Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. На данный момент, по информации от врачей, его состояние стабильно тяжёлое с негативной тенденцией", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Апачев добавил, что в пострадавшего стреляли из пистолета калибра 9 мм, а сам выстрел был произведён в затылочно-теменную область с близкого расстояния. Компетентные органы уже занимаются данным делом.

В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"

В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"

Ранее в зоне проведения СВО ранили военкора Анастасию Елсукову, у неё раздроблено колено. Первую помощь ей оказали бойцы ЧВК "Вагнер", а после этого девушку доставили в Москву.

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров