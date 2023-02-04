ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2023, 16:19
22899

Командир подразделения НМ ЛНР с позывным Берег тяжело ранен в голову выстрелом в упор

Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил, что он тяжело ранен в голову

Игорь Мангушев. Фото © Телеграм-канал Мангушева / BeregTime

Игорь Мангушев. Фото © Телеграм-канал Мангушева / BeregTime

Командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег получил серьёзное ранение, сообщил его друг, музыкант и военкор Аким Апачев. На данный момент военный находится в тяжёлом состоянии в нейрохирургическом отделении в городе Стаханове.

"Сейчас Берег доставлен в нейрохирургию города Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. На данный момент, по информации от врачей, его состояние стабильно тяжёлое с негативной тенденцией", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Апачев добавил, что в пострадавшего стреляли из пистолета калибра 9 мм, а сам выстрел был произведён в затылочно-теменную область с близкого расстояния. Компетентные органы уже занимаются данным делом.

В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"
В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"

Ранее в зоне проведения СВО ранили военкора Анастасию Елсукову, у неё раздроблено колено. Первую помощь ей оказали бойцы ЧВК "Вагнер", а после этого девушку доставили в Москву.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar