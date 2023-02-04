Командир подразделения НМ ЛНР с позывным Берег тяжело ранен в голову выстрелом в упор
Друг командира подразделения НМ ЛНР Мангушева сообщил, что он тяжело ранен в голову
Игорь Мангушев. Фото © Телеграм-канал Мангушева / BeregTime
Командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег получил серьёзное ранение, сообщил его друг, музыкант и военкор Аким Апачев. На данный момент военный находится в тяжёлом состоянии в нейрохирургическом отделении в городе Стаханове.
"Сейчас Берег доставлен в нейрохирургию города Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. На данный момент, по информации от врачей, его состояние стабильно тяжёлое с негативной тенденцией", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Апачев добавил, что в пострадавшего стреляли из пистолета калибра 9 мм, а сам выстрел был произведён в затылочно-теменную область с близкого расстояния. Компетентные органы уже занимаются данным делом.
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