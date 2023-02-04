Командир подразделения НМ ЛНР с позывным Берег тяжело ранен в голову выстрелом в упор

Командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев с позывным Берег получил серьёзное ранение, сообщил его друг, музыкант и военкор Аким Апачев. На данный момент военный находится в тяжёлом состоянии в нейрохирургическом отделении в городе Стаханове.

"Сейчас Берег доставлен в нейрохирургию города Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. На данный момент, по информации от врачей, его состояние стабильно тяжёлое с негативной тенденцией", — сказал он в беседе с РИА "Новости".