В подмосковном Переделкине загорелся ресторан "Библиотека"

В ресторане "Библиотека" в Переделкине Новомосковского административного округа во время банкета в зале произошло возгорание. Более 200 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров, возгорание происходило по фасаду. Как уточняет телеканал "360", к 17:33 в экстренных службах сообщили об успешной ликвидации пожара, пострадавших в результате происшествия нет.