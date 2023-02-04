Медведев пригрозил Украине неизбежным возмездием в случае атаки на Крым
Медведев предупредил, что попытка атаковать Крым приведёт к эскалации конфликта
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © VK / Дмитрий Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что возможная атака на Крым будет означать нападение на Россию и может привести к эскалации конфликта.
"Международное право уважает волю людей. Крым — это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неотвратимым возмездием с применением любого оружия", — написал Медведев в Twitter.
Ранее сегодня замглавы Собвеза объяснил, что ответ в случае попытки Киева атаковать российский полуостров может быть любым, о чём ранее уже заявлял президент Владимир Путин. Медведев подчеркнул, что Москва готова применять все виды оружия в зависимости от характера угроз и "в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания".