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4 февраля, 17:51

Медведев пригрозил Украине неизбежным возмездием в случае атаки на Крым

Медведев предупредил, что попытка атаковать Крым приведёт к эскалации конфликта

<p>Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © VK / <a href="https://vk.com/dm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © VK / Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что возможная атака на Крым будет означать нападение на Россию и может привести к эскалации конфликта.

"Международное право уважает волю людей. Крым — это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неотвратимым возмездием с применением любого оружия", — написал Медведев в Twitter.

Ранее сегодня замглавы Собвеза объяснил, что ответ в случае попытки Киева атаковать российский полуостров может быть любым, о чём ранее уже заявлял президент Владимир Путин. Медведев подчеркнул, что Москва готова применять все виды оружия в зависимости от характера угроз и "в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания".

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Андрей Бражников

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