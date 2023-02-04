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Регион
Опубликовано 4 февраля 2023, 17:51
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Медведев пригрозил Украине неизбежным возмездием в случае атаки на Крым

Медведев предупредил, что попытка атаковать Крым приведёт к эскалации конфликта

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © VK / Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © VK / Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что возможная атака на Крым будет означать нападение на Россию и может привести к эскалации конфликта.

"Международное право уважает волю людей. Крым — это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неотвратимым возмездием с применением любого оружия", — написал Медведев в Twitter.

Ранее сегодня замглавы Собвеза объяснил, что ответ в случае попытки Киева атаковать российский полуостров может быть любым, о чём ранее уже заявлял президент Владимир Путин. Медведев подчеркнул, что Москва готова применять все виды оружия в зависимости от характера угроз и "в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания".

В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищён от передаваемого Украине западного оружия
В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищён от передаваемого Украине западного оружия
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Андрей Бражников
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