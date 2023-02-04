Медведев пригрозил Украине неизбежным возмездием в случае атаки на Крым

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что возможная атака на Крым будет означать нападение на Россию и может привести к эскалации конфликта.

"Международное право уважает волю людей. Крым — это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неотвратимым возмездием с применением любого оружия", — написал Медведев в Twitter.